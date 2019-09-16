الأسهم تقاوم «البيع النفسي» وسط تراجع خليجي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

طغى اللون الأحمر على تداولات الأسهم المحلية في مستهل تداولات الأسبوع، بفعل التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، والتي تراجعت بسوق دبي 0.64%، و«أبوظبي» 0.44%، فيما لم ينجرف المستثمرون لعمليات «بيع نفسي»، والأمر الذي أبقى المؤشرات العامة عند مستويات فنية جيدة. حافظت المؤسسات على مراكزها الشرائية، لاسيما في سوق دبي، على وقع مشتريات ضعيفة بلغت 547 ألف درهم كمحصلة شراء.

وتراجعت الأسهم السعودية 1.05%، أمس، بعد الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط السبت، الأمر الذي جر أغلبية المؤشرات الخليجية إلى التراجع. وانخفضت البورصة الكويتية بنسبة 0.26%، مع هبوط أسهم قيادية، وهبطت أيضاً البورصة البحرينية 0.72%، فيما انخفض مؤشر بورصة مسقط بشكل طفيف إلى 0.02% .