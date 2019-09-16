يوهان دينليند: مهمتي تسخير إمكانات «دو» لفائدة المساهمين والعملاء

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عينت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «يوهان دينليند» رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة، ليبدأ مهامه في مطلع العام 2020، خلفاً لعثمان سلطان الذي أعلن مسبقاً تنحيه من منصبه بعد 14 عاماً من النجاح.

وقال محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يسرني أن الجهود التي بذلت في البحث عن رئيس تنفيذي للشركة تكللت باختيار يوهان الذي يتمتع بسمعة جيدة لتحقيقه نتائج إيجابية في أوقات التحديات، مستلهماً ذلك من أسلوب قيادته للتحولات في مجال الاتصالات ومهاراته المتقدمة في التحكم بالتغيرات المؤسسية. ونحن على ثقة بأن خبرته الدولية الواسعة في إدارة الشركات المساهمة وقدرته على الازدهار بالأعمال في بيئة متنوعة ستضيفان قيمة كبيرة للشركة.

وقال يوهان دينليند: أبدي حماسي وامتناني للانضمام إلى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في هذه المرحلة المهمة من نمو الشركة، في حين يشهد قطاع الاتصالات مرحلة تغيرات مستمرة وغير مسبوقة، وأنا أتطلع للعمل مع رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وموظفي الشركة لتبني هذه التحديات الجديدة وتحويلها إلى فرص للنمو، ومن هذا المنطلق ستكون مهمتي هي تسخير إمكانات الشركة لتحقيق الفائدة للمساهمين والعملاء.

من هو دينليند؟

يملك يوهان دينليند 25 عاماً من الخبرة في قطاع الاتصالات والإنترنت، في بداية مشواره المهني قام بعدة مهام في شركة «تيليا» للاتصالات في الدول الإسكندنافية والبرازيل وسريلانكا قبل أن يتم تعيينه كنائب رئيس تنفيذي لشركة «تيلينور» للاتصالات في بلده السويد. وبعدها توجه إلى ماليزيا حيث تم تعينه أولاً رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية، ومن ثم الرئيس التنفيذي لشركة «ديجي» للاتصالات التي تعد جزءاً من مجموعة «تيلينور».

وبعد أن أمضى 6 أعوام مع شركة «ديجي» للاتصالات في ماليزيا، انتقل إلى شركة «فودافون وفوداكوم»، وتولى مسؤولية الإشراف على 7 أعمال متفرقة في قارة إفريقيا. في الآونة الأخيرة تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيليا» للاتصالات والتي تعد أكبر شركة اتصالات في الدول الإسكندنافية، والتي تملك إحدى أكبر شبكات الإنترنت في العالم، وتقدر عائداتها بقيمة 8 مليارات يورو، وتقدم خدماتها في 7 دول، ويصل عدد عملائها إلى 25 مليون عميل، ويتعدى عدد موظفيها 21 ألف موظف.

ومن خلال منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة قاد يوهان تغيرات وتحولات جوهرية، وركز على الثقافة المهنية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مسؤولية العمل.