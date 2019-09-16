«غرفة الشارقة» تبحث الشراكات الاقتصادية مع طاجيكستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفد رفيع المستوى من جمهورية طاجيكستان، آفاق التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري، وفرص الشراكات الاقتصادية مع مجتمعي الأعمال في الشارقة وطاجيكستان في عدد من القطاعات المهمة لدى الجانبين.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي استضافته «غرفة الشارقة» مؤخراً، بحضور وليد بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة «غرفة الشارقة»، وجمشيد جيمخونزاده، رئيس غرفة تجارة وصناعة طاجيكستان، إلى جانب محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وبهدور شريفي، سفير جمهورية طاجيكستان في الدولة، والهوم عبدالرحمن، القنصل العام في دبي، و عادل سانغوف، نائب رئيس غرفة طاجيكستان، وجاسم المطوع، مستشار العلاقات مع رابطة الدول المستقلة، وعدد من موظفي الغرفة.

ورحب وليد بوخاطر، بالوفد الزائر، معرباً عن تطلعات «غرفة الشارقة» في أن يكون اللقاء انطلاقة جديدة نحو آفاق أرحب من العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين الإمارات وطاجيكستان عامة ومع إمارة الشارقة على وجه الخصوص، مؤكداً أهمية إتاحة الفرصة لرجال الأعمال لبحث آفاق التعاون الممكنة والفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين، بما يُسهم في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية والاقتصادية وينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

وقال محمد أمين العوضي: إن «غرفة الشارقة» على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم للشركات الطاجيكية الراغبة في الاستثمار في الشارقة، من خلال توفير كافة الامتيازات والتسهيلات، إلى جانب تقديم النصح والمشورة لرجال الأعمال وتوجيههم نحو القطاعات ذات التنافسية الكبيرة والقدرة التصديرية العالية، وتوفير كافة أشكال الدعم اللوجستي لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وطاجيكستان.

وعبر جمشيد جيمخونزاده، عن سعادته بعقد هذا اللقاء المهم لبحث فرص التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري، لافتاً إلى توفر العديد من الفرص الاستثمارية في طاجيكستان، والتي يمكن الاستفادة منها واستغلالها بالشكل الأمثل، ومثنياً على المناخ الاستثماري والموقع الاستراتيجي وبيئة الأعمال التي تتميز بها إمارة الشارقة.

وأعقب اللقاء، جولة للوفد الزائر في «المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية» الكائن ضمن مقر الغرفة؛ حيث اطلعوا على المنتجات الصناعية الوطنية التي تعرضها أكثر من 180 منشأة عاملة في إمارة الشارقة في حوالي 191 منصّة عرض.