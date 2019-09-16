«سياحة الشارقة» تنظم حملات ترويجية في ثلاث مدنٍ صينية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، عن عزمها تنظيم حملة ترويجية في 3 مدن صينية هي بكين وتشنغدو وشنغهاي، بالتعاون مع طيران الإمارات- شريك الرحلات- وذلك تماشياً مع جهودها المتواصلة لترجمة «رؤية الشارقة السياحية 2021» في استقطاب أكثر من 10 ملايين سائح إلى الإمارة بحلول العام 2021. وتستهدف الحملة الترويجية المقررة في الفترة بين 16 و20 سبتمبر الجاري، تنشيط سوق السفر بين الصين والشارقة وزيادة التدفق السياحي الصيني بالاستفادة من سياسة تسهيل دخول السياح الصينيين إلى دولة الإمارات من خلال منحهم تأشيرة دخول لحظة الوصول.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»: «تبرز الصين في مقدمة الأسواق العالمية المهمة بالنسبة لنا؛ حيث بلغ عدد الزوار من الصين في الربع الثاني من العام الجاري 13,289 زائراً، وسط التوقعات بأن تشهد هذه الأرقام ارتفاعاً خلال العام الجاري». وأوضح: «وبالتزامن مع النمو السياحي المتسارع بين الشارقة والصين، نتطلع قدماً إلى إطلاق الحملة الترويجية في كبرى مدن الجمهورية الصينية وأهمها ومنها العاصمة بكين وتشنغدو وشنغهاي في خطوة متقدمة لتوطيد جسور التواصل المباشر بين رواد صناعة السياحة والسفر والضيافة».