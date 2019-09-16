600 ألف زاروا رأس الخيمة خلال النصف الأول 2019

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كشفت ورشة عمل عن تنمية الشراكات الناجحة مع قطاع الضيافة ومنظمي الرحلات.. والتي عقدت أمس بمدينة الغردقة في مصر، عن زيادة في تدفقات الحركة السياحية إلى الإمارات ومصر من كل من ألمانيا وفرنسا أنعشت إشغالات الفنادق، كما كشفت عن سعى رأس الخيمة، لتكون الوجهة الرئيسية لسياحة المغامرات في منطقة الشرق الأوسط.

حضر الورشة عدد كبير من مديري الفنادق العالمية بدولة الإمارات، إضافة لعدد كبير من منظمي الرحلات بعدة دول وأعضاء مجلس إدارة مجموعة دير توريستك الألمانية العالمية.

وأكد محمد خاطر مدير إدارة التطوير السياحي بدائرة السياحة بإمارة رأس الخيمة، أن الهدف من المشاركة هو التعرف إلى شركاء المهنة وصناع القرار السياحي والإطلاع على آخر المستجدات بقطاع الضيافة بدولة الإمارات.. لافتاً إلى أنه تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع السياحي في المنطقة وخاصة الإمارات وأبرزها قطاع النقل الجوى والمطالبة بضرورة منح تسهيلات لاستقطاب أكبر عدد من السائحين في ظل النمو المتزايد عالمياً، والذي بلغ نحو 4% وفقاً لمؤشر منظمة السياحة العالمية والذي تم إعلانه مؤخراً.

وقال «خاطر» إن ورشة العمل ركزت على ضرورة التوسع في إنشاء منتجعات سياحية رياضية، موضحاً أن السياحة الرياضية تعد من أهم الأنماط السياحية التي تلقي رواجاً بين مختلف الفئات والجنسيات وتساعد بشكل مباشر في زيادة عدد السائحين وزيادة نسب الإشغالات السياحية.

وتابع: إن الحكومة تعمل حالياً على تطوير وتعزيز البنية التحتية للإمارة وتطوير إمكاناتها محلياً ودولياً، لتكون الوجهة الرئيسية في سياحة المغامرات في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح «خاطر» أن استراتيجية دائرة السياحة برأس الخيمة استهدفت جذب مليون سائح خلال 2018 قائلاً: إننا نجحنا في تخطى الرقم المستهدف بوصول مليون و72 ألف سائح للإمارة.

أشار إلى أن عدد السياح الذين زاروا الإمارة بلغ 600 ألف سائح خلال النصف الأول من عام 2019، لافتا إلى أن المستهدف هذا العام الوصول ل 1.1 مليون سائح.

وأكد أن حجم الطاقة الفندقية برأس الخيمة بلغت 6 آلاف و650 غرفة والمستهدف تحقيقه 20 ألف غرفة بنهاية عام 2025 لاستقبال 3 ملايين سائح.