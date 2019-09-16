ملخص الخبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> من المتوقع أن تسجل دولة الإمارات أسرع معدل نمو لجهة اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي لمساهمة الذكاء الاصطناعي بين 20-34% في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم التطرق لمناقشة تكنولوجيات ناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والتحول الرقمي، إلى جانب القضايا والتحديات المتعددة المتعلقة بالمجال التكنولوجي، في المؤتمر السنوي الثالث لمجلس كبار مسؤولي المعلومات في الإمارات يوم 25 الجاري في دبي.

>> اعلنت فلاي دبي عن انتقال رحلات 7 وجهات إضافية من المبنى رقم 2 إلى المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي. واعتباراً من 27 اكتوبر المقبل سيتم تشغيل رحلات كل من الماتي ونور سلطان والبصرة ودار السلام وكليمنجارو وصوفيا ورنجبار من المبنى رقم 3. وبذلك يصل عدد وجهات الناقلة في المبنى إلى 22 وجهة.



>> ينعقد معرض «جيتكس شوبر 2019»، في مركز دبي التجاري العالمي بين 24 و28 من سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط توقعات باستقطاب 125 ألف زائر. وسيضم المعرض للمرة الأولى «منطقة الواقع الافتراضي» لمحبي الألعاب الراغبين باختبار مهاراتهم في ألعاب متنوعة. وستكون المنطقة المخصصة للواقع الافتراضي والمعزز بمثابة ركن مفضل لعشاق هذا النوع من التكنولوجيا.

>> تنعقد النسخة الثانية من قمة الخليج للتمويل التجاري 2019 خلال الفترة 17-18 سبتمبر/ أيلول الجاري في دبي تحت عنوان: «ترسيخ مفهوم الابتكار العابر للحدود في قطاع التمويل التجاري». وتستقطب أكثر من 200 من القادة والخبراء من قطاع التمويل التجاري.