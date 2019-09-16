«غرفة أبوظبي» تبحث التعاون التجاري مع طاجيكستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

التقى محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع جمعة خان زاده، رئيس غرفة تجارة وصناعة جمهورية طاجيكستان، وذلك في مبنى الغرفة بأبوظبي، وحضر اللقاء كل من: عبدالله غرير القبيسي، نائب مدير عام «غرفة أبوظبي»، و بهادور شريفي، سفير جمهورية طاجيكستان لدى دولة الإمارات.

وتناول اللقاء بحث السبل الكفيلة بزيادة الاستثمارات المشتركة بين الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين الصديقين، وتعزيز الشراكة بما يسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية.

وقال المهيري إن إمارة أبوظبي، أصبحت مركزاَ اقتصادياً رئيسياً في المنطقة، كما أنها تزخر بالعديد من الملتقيات والمعارض والمؤتمرات التجارية الجاذبة للحضور العالمي في شتى القطاعات الاقتصادية؛ حيث أصبحت بوابة للشركات العالمية الراغبة في دخول الأسواق الإقليمية، لما تتميز به من مناخات استثمارية محفزة وما توفره من فرص كبيرة للاستثمار الإقليمي والعالمي، في ظل بيئة عمل ذات ميزات تنافسية ومنظومة تشريعية متطورة توفر الخدمات والتسهيلات المتميزة، التي تساعد الشركات على تطوير أعمالها واستمرار نجاحها وتعزيز عوائدها.

كما قدم المهيري، شرحاً تفصيلياً عن الدور الريادي لغرفة أبوظبي في دعم قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، وأطلع الضيف على أهم الخدمات، التي تقدمها الغرفة لأعضائها ولمجتمع الأعمال في الإمارة، مؤكداً أن الغرفة على أتم الاستعداد للتعاون البناء والمجدي مع قطاع الأعمال في جمهورية طاجيكستان، والتعرف إلى مميزات وفرص الاستثمار فيها وأهم القطاعات، وما توفره من جدوى وأمان للمستثمر الإماراتي.وأعرب جمعة خان زاده، عن سعادته بزيارة «غرفة أبوظبي»؛ حيث أتاحت له هذه الزيارة التعرف إلى إمارة أبوظبي مشيداً بما تحققه من قفزات عالمية على الصعيد الاقتصادي.

.. وتستضيف 100جهة في «الفرنشايز»

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن استضافة معرض «الفرنشايز العالمي»، أحد أبرز فعاليات صناعة الامتياز التجاري وأكثرها نجاحاً وإقبالاً على مستوى العالم، في دورته السنوية السابعة في أبوظبي. ويُنظَّم الحدث العالمي البارز بشراكة استراتيجية مع رابطة الإمارات لتنمية «الفرنشايز» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» يومي 22 و23 أكتوبر المقبل.

ويوفر معرض «الفرنشايز» العالمي منصة مثالية للشركات المحلية والعالمية لعرض وترويج علاماتها التجارية في السوق الإماراتية والاستفادة من الفرص المتميزة التي يتيحها الاقتصاد الإماراتي المتنامي وتوسعة نطاق أعمالها واستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة. ويُتوقع أن يستضيف المعرض هذا العام أكثر من 100 جهة عارضة دولية ومحلية تمثل نحو 15 قطاعاً مختلفاً كالسياحة والترفيه، والنفط والغاز، والعقارات، والأزياء، والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات، والمؤسسات المالية، والتجارة والنقل، والرعاية الصحية والأدوية، والتعليم، والأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والتنمية والتدريب، والسلامة والأمن، والتصنيع والصيانة.