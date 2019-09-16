شكرا لقرائتكم خبر عن 19.4 مليون تداولات «واحة الزاوية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.44% عند مستوى 5073.85 نقطة، متأثراً بنزول أسهم البنوك والعقار والاستثمار والسلع.
شهد السوق تداول 40.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 85.7 مليون درهم، نفذت من خلال 716 صفقة، وجرى تداول أسهم 29 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 10 شركات.
وتصدر سهم «واحة الزاوية» المدرج بالسوق الثانية، التداولات ب19.4 مليون درهم، وقفز بالحد الأعلى بنسبة 14.96% مغلقاً عند 2.69 درهم، تلاه سهم «رأس الخيمة الوطني» بسيولة بقيمة 13 مليون درهم، وهبط بنسبة 2.22% مغلقاً عند 4.4 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات وصلت إلى 8.6 مليون درهم، ونزل بنسبة 0.96% إلى 8.22 درهم.
وجاء «واحة الزاوية» في مقدمة الأسهم المرتفعة أيضاً، تلاه في الارتفاع سهم «أبوظبي الوطنية للتأمين»، وزاد بنسبة 13.46% إلى 2.95 درهم، ثم سهم «الجرافات البحرية»، وارتفع بنسبة 6.06% مغلقاً عند 3.5 درهم.
وبالعكس، سجل سهم «الواحة كابيتال» التراجع الأكثر بنسبة 2.88% ليغلق عند 1.01 درهم، تلاه سهم «العالمية القابضة»، وهبط بنسبة 2.75% مغلقاً عند 4.25 درهم، ثم سهم بنك رأس الخيمة من حيث التراجع.
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