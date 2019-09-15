شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتأثر شركات البتروكيماويات بأحداث أرامكو بقيمة 20 - 25 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، أن ينعكس تأثر إنتاج أرامكو السعودية، على شركات البتروكيماويات بنسبة 5% وبقيمة تتراوح بين 20 إلى 25 مليون ريال لكل شركة بتروكيماويات بالمملكة في حال امتد تأثر إنتاج "أرامكو" لفترة بين 6 إلى 10 أيام.

وقال مازن السديري، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن تأثر الإنتاج سيشمل جميع شركات البتروكيماويات، والتي أعلنت 10 منها، طواعية عن نسبة تأثر امداداتها.

وأوضح أن الشركات عادة تعلن عندما تتأثر أصولها بأكثر من 10% أو يتأثر النمو بأكثر من 5%.

وتوقع السديري أن تكون استعادة إنتاج أرامكو بشكل تدريجي متسارع نظراً لكبر حجم الحقول النفطية وقلة عددها في المملكة.

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وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" كشفت عن نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم (بنسب متفاوتة ومتوسط تقريبي 49%) لبعض شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية ابتداءً من يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019.

كما أعلنت 9 شركات أخرى تأثرها هي: ينساب، كيان، بتروكيم، التصنيع الوطنية، الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أمس أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

وذكر تقرير لشركة كامكو الكويتية أنه من المتوقع أن تُظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.