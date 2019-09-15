شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تُمدد فترتي مزاد إغلاق الأسهم السعودية 19 سبتمبر تزامناً مع المرحلة الرابعة من الانضمام إلى "فوتسي راسل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق).

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن فترة مزاد الإغلاق ستبدأ الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري.

ووفقاً للبيان، يأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell) والمرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر (S&P Dow Jones) للأسواق الناشئة يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري.

هذا وستمثل المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell) 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في المؤشر، وستمثل المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر (S&P Dow Jones) 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في المؤشر.

توقعت سارة السحيمي رئيسة مجلس إدارة البورصة السعودية "تداول"، تدفقات إضافية بقيمة 3 مليارات دولار من المراحل المتبقية من الانضمام إلى فوتسي.

وكانت سوق الأسهم السعودية "تداول" قد أنهت المرحلة الثالثة من مراحل الانضمام إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة في 24 يونيو الماضي.

ويؤكد المحللون وشركات الأبحاث أن سوق المال السعودي مهيأ ليكون ضمن أهم عشرة أسواق عالمية، كما تم تحديده في رؤية 2030، وذلك من خلال بعض التنظيمات التي تم تعديلها على السوق أخيرا، وأكدوا أن ترقية السوق المالي السعودي من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ تحت مؤشر الأسواق الناشئة، سيكون الحدث الأكبر، وسيعزز من مستويات السيولة بالسوق، ويضيف عمقا أكبر.

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وقال مارك مايكبيس، الرئيس التنفيذي لدى مؤسسة فوتسي راسل، إن ترقية السوق السعودية سيجعلها سوقا جاذبة للاكتتابات الأولية وليس فقط لطرح "أرامكو".

وأضاف أن السعودية قد تستطيع الترقية لسوق متقدمة خلال 3 أو 5 سنوات.

وكانت مؤسسة فوتسي راسل قد أعلنت في وقت سابق عن تصنيف السوق السعودية كسوق ثانوية ضمن الأسواق الناشئة.

وأشارت إلى أن السوق السعودي سيكون الأكبر وزناً في المؤشر بمنطقة الشرق الأوسط حيث يبلغ وزنه 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة وقد ترتفع هذه النسبة لنحو 4.6% في حال تم إدراج شركة أرامكو.

وكانت "أخبار اليوم" قد أشارت في تقرير سابق إلى أن السوق السعودي على موعد مع تدفقات تقترب قيمتها من 3 مليار دولار (11.3 مليار ريال) حال ترقيتها لقائمة الأسواق الناشئة بمؤشر "فوتسي".

وفوتسي للأسواق الناشئة هو مؤشر تم تدشينه في عام 2000، وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات.