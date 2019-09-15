شكرا لقرائتكم خبر عن شركات بتروكيماويات تكشف عن نقص إمدادات بعض مواد اللقيم بنسب تصل إلى 41% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استكملت شركات البتروكيماويات السعودية إعلانها عن وجود نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم ابتداءً من يوم أمس السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري.

وأفادت شركة التصنيع الوطنية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن إمدادات اللقيم متناقصة بشركاتها التابعة للبتروكيماويات بالجبيل (بنسب متفاوتة ومتوسط تقريبي 41%).

كذلك أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم (بنسب متفاوتة ومتوسط تقريبي 40%) لبعض شركاتها التابعة في المملكة.

وبحسب ما أعلنته الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، اليوم الأحد، يوجد نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم لمصنعي الشركة بنسبة تقدر بحوالي 40%.

وأعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسية أيضاً، عن وجود نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم لمصانع شركتها الأم شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" (بنسب متفاوتة ومتوسط تقريبي 16%).

وكشفت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن انتظام أعمالها دون نقص جوهري في إمدادات اللقيم، موضحة أنه فيما يخص ملكيتها في "بتروكيم" فقد بلغ النقص في إمدادات مواد اللقيم لمشروعها نسبة 40%.

كذلك أعلنت شركة نماء للكيماويات عن عدم وجود أي نقص حتى الآن في الإمدادات مما قد يترتب عليه أثر مالي على اعمال الشركة، وذلك بعد التواصل مع الموردين الرئيسيين بخصوص إمدادات بعض مواد اللقيم.

وتعمل الشركات حالياً على تقويم الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي لهذا العجز على النتائج المالية لهم.

هذا وسيتم الإفصاح لاحقاً عن أي تطورات جوهرية، وفقاً للإجراءات و اللوائح التنظيمية ذات العلاقة.

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وأعلنت كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، كيان السعودية للبتروكيماويات، ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، والشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، صباح اليوم عن وجود نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم ابتداءً من يوم أمس السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد صرح بإن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أمس أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

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