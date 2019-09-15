شكرا لقرائتكم خبر عن "البحر الأحمر" تتعاقد لبناء مجمعين سكنيين ومجمع مكاتب إدارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيعها عقداً مع شركة Larsen & Toubro Limited، بهدف بناء مجمعين سكنيين متكاملين إضافة إلى مجمع يتضمن مكاتب إدارية ومرافقها لمنسوبي شركة Larsen & Toubro Limited، وذلك لدعم عملياتها التشغيلية لمشروع منجمي منصورة ومسرة للذهب.

وأفادت البحر الأحمر، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الاتفاقية تتضمن أيضاً تنفيذ الأعمال المدنية، وتوريد وتركيب وتشغيل المباني مسبقة الصنع في مقر شركة Larsen & Toubro MMGP بالمشروع.

وبحسب البيان، تزيد قيمة العقد عن 5% من إجمالي إيرادات شركة البحر الأحمر العالمية وفقاً للقوائم المالية المدققة للعام 2018.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع سبعة أشهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري، ويُتَوَقع أن يتم الانتهاء منه وتسليمه بالكامل في شهر إبريل من العام 2020.

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كذلك من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع اعتباراً من الربع الثالث من العام 2019، ويستمر حتى الربع الثاني من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Larsen & Toubro Limited، هي من كبرى الشركات في مجالات التكنولوجيا والهندسة والبناء والتصنيع وتقديم الخدمات المالية، والتي تمكنت من تنفيذ العديد من المشاريع الهامة في مناطق مختلفة حول العالم.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 27.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 9.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى تدني إيرادات عمليات التأجير ومبيعات الوحدات السكنية بنسبة 23.7% و 42.6% على التوالي.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 45.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 25.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.