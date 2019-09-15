شكرا لقرائتكم خبر عن "مبكو" تُجدد اتفاقية تسهيلات مع "بنك الكويت الوطني" بقيمة 121.8 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع بنك الكويت الوطني.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن قيمة التمويل تصل إلى 121.802 مليون ريال بعد تخفيضها بمبلغ 91.412 مليون ريال عن الاتفاقية السابقة.

وأشارت الشركة إلى أن التمويل سيكون عبارة تسهيلات دوارة تجدد كل عام بتاريخ 22 أكتوبر 2020، علماً بأن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

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وقامت الشركة، خلال سبتمبر الجاري، بزيادة التسهيلات البنكية التي تم الحصول عليها من بنك سامبا إلى 100 مليون ريال سعودي، بعد زيادة 50 مليون ريال سعودي لقيمة الاتفاقية السابقة.

ويعتبر هذا التمويل أيضاً بمثابة تسهيلات دوارة تجدد كل عام بتاريخ 30 يونيو 2020، علماً بأن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 28.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض أسعار البيع، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف العمومية والادارية، وخسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة، وخسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 57 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 96.9%.