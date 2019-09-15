شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: النفط يتداول ضمن نطاق محدود ويتلقى دعماً مؤقتاً على خلفية خفض الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دفعت المحادثات التي أجراها أعضاء منظمة الأوبك لخفض إنتاج النفط الأسبوع الماضي إلى دفع الأسعار إلى الارتفاع في ظل تزايد التكهنات قبل اجتماع الأوبك وحلفائها الذي عقد لمناقشة السياسات المستقبلية للمجموعة قبل اجتماع ديسمبر 2019. وخلال الاجتماع، وافقت المجموعة على وضع قيود على الإنتاج القادم من العراق ونيجيريا بما يتماشى مع الأهداف المحددة.

وحسب تقرير لشركة كامكو الكويتية اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه من المتوقع أن تقوم كلتا الدولتين بكبح الإنتاج بواقع 232 ألف برميل يومياً بما سيعزز من مستوى التزام الأوبك وحلفائها بصفة عامة. ومن المقرر ان تقوم الأوبك وحلفائها باتخاذ قرارها بمراجعة السياسة العامة في اجتماع ديسمبر 2019.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 مليون برميل / يوم.

ويشير عدد من التحليلات إلى أن تقديرات نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة قد تكون أعلى من المعدلات الفعلية وأن تسجيله لنمو اضافي قد يكون أقل من المتوقع.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الامريكية تراجع الإنتاج بواقع 33 ألف برميل يومياً على أساس شهري في يونيو 2019. بالإضافة إلى ذلك، هناك دعماً متزايداً من الساسة الأمريكيين لحظر التنقيب وذلك على الرغم من أننا نستبعد حدوث ذلك على المدى القريب.

وبعد ثماني أشهر من التراجع المتواصل، ارتفع إنتاج الأوبك في أغسطس 2019 على خلفية تزايد الإنتاج السعودي والنيجيري بصفة رئيسية.

وسجلت أسعار النفط نمواً متواصلاً بعد انخفاضها في أول جلستي تداول في شهر سبتمبر 2019. وجاءت المكاسب على خلفية التوقعات بقيام الأوبك بخفض الإنتاج مجدداً، هذا بالإضافة إلى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية. إلا أن البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت في بداية الشهر كبحت جماح أي زيادة كبيرة في الأسعار.

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وحسب التقرير أثرت المخاوف المتعلقة بالطلب والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أسعار النفط في أغسطس 2019. حيث تراجع متوسط سعر خام الأوبك بنسبة 7.9 في المائة على أساس سنوي إلى ما دون مستوى 60 دولار أمريكي للبرميل للمرة الأولى في سبعة أشهر عند 59.6 دولار أمريكي للبرميل. كما انخفض سعر مزيج خام برنت بنفس الوتيرة ليصل في المتوسط إلى 58.8 دولار أمريكي للبرميل، في حين انخفض سعر خام النفط الكويتي بمعدل أقل هامشياً بلغت نسبته 7.0 في المائة ليصل إلى 60.4 دولار أمريكي للبرميل.

ووفقاً لمنظمة الأوبك، سيرتفع المعروض النفطي في أغسطس 2019 بنمو يصل إلى 0.83 مليون برميل يومياً مقابل الشهر السابق، ليصل في المتوسط إلى 99.24 مليون برميل يومياً. وتعزى تلك الزيادة لتزايد انتاج الولايات المتحدة وكندا وماليزيا والبرازيل وروسيا.

وقد أدى ارتفاع إنتاج الدول غير الأعضاء بمنظمة الاوبك إلى انخفاض حصة الأوبك في السوق بواقع 10 نقاط أساس لتصل إلى 30.0 في المائة في اغسطس 2019.

أما بالنسبة للعام 2019 بأكمله، فقد تم رفع توقعات المعروض النفطي من خارج منظمة الأوبك بواقع 10 ألاف برميل يومياً ليصل معدل النمو إلى 1.99 مليون برميل يومياً و64.4 مليون برميل في المتوسط.

وتعكس تلك الزيادة في التوقعات تراجع إنتاج النفط بأكثر من المتوقع في الولايات المتحدة (-65 ألف برميل يومياً) والتي عادلها نمو توقعات الإنتاج من قبل كازاخستان (+25 ألف برميل يومياً) وكندا (+ 23 ألف برميل يومياً) وروسياً (+13 ألف برميل يومياً).

أما بالنسبة للعام 2020 بأكمله، تمت مراجعة توقعات نمو العرض للدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك وخفضه بواقع 136 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.25 مليون برميل يومياً، حيث من المتوقع أن يصل المعروض النفطي إلى 66.65 مليون برميل يومياً. وتعكس تلك المراجعة الأخيرة في المقام الأول انخفاض المعروض النفطي للولايات المتحدة (-165 ألف برميل يومياً) والذي قابله جزئياً زيادة إنتاج المكسيك (+ 29 ألف برميل يومياً).

وكانت شركة كامكو قد رصدت انخفاض أسعار نفط الأوبك بنسبة 12.3%،في أطول سلسلة من التراجعات المتواصلة، في حين فقد سعر مزيج خام برنت نسبة 15% من قيمته خلال جلسات التداول الست الأولى من أغسطس 2019 وذلك على خلفية تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.