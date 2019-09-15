شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السعودي يعود للتراجع سريعاً ويسجل انخفاضاً أسبوعيا للمرة الـ16 منذ بداية العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: عاد المؤشر العام للسوق السعودي أسبوعه المنتهي في 12 سبتمبر الجاري للتراجع سريعاً وذلك بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي، وهو الارتفاع الذي جاء بعد تراجعه لخمسة أسابيع متتالية. وجاء هذا الانخفاض الأسبوع ليسجل المؤشر التراجع الأسبوعي الـ 16 منذ بداية العام الحالي.

وحسب إحصائية لموقع "أخبار اليوم" جاء تراجع المؤشر الأسبوع الماضي ليبلغ حجم تراجعه خلال آخر 7 أسابيع 1202 نقطة بنسبة تراجع 13%، وكان الأكثر تراجعاً خلال الأسابيع السبعة قطاع البنوك وبنسبة 18.1% تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 13.3%، وقطاع التطبيقات وخدمات التقنية 12.7%، وتجزئة الأغذية بنسبة 9.9%، وقطاع الاتصالات 9.7%.

وتراجعت القيمة السوقية لشركات السوق الأسبوع الماضي بنسبة 3.2% لتصل إلى 1.85 تريليون ريال مقارنة بـ 1.91 تريليون ريال في نهاية الأسبوع الماضي، لتكون الشركات قد حققت خسائر سوقية بلغت 61 مليار ريال

والجدول التالي يوضح أداء الشركات الأكثر ارتفاعا وتراجعا خلال الأسبوع وكذلك الأكثر تداولا من حيث الأحجام والقيم:

وبتراجع المؤشر الأسبوعي الماضي يكون قد تراجع في 16 أسبوعا منذ بداية العام مقابل ارتفاعه في 19 أسبوعا آخرين، والجدول التالي يوضح أداء المؤشر العام خلال آخر 10 أسابيع:

وتراجع الأسبوع الماضي 17 قطاعا وكان الأكثر تراجعا من حيث النسبة قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 4.06%، تلاه المواد الأساسية وبنسبة 3.88%، ثم السلع طويلة الأجل بنسبة 3.32%، وقطاع البنوك بنسبة 3.30%، في حين ارتفع 4 قطاعات كان على رأسهم تجزئة النقل وبنسبة 3.17%، تلاه تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.64%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.34%، وأخيراً قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.32%.

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ومن الملفت هذا الأسبوع أن هذا التراجع جاء مصحوبا بتراجع في قيم وأحجام التداولات إلى أقل مستوى خلال ستة أسابيع، حيث تراجعت قيم التداولات إلى 13.77 مليار ريال (-68.12%)، وهي الأقل منذ الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس الماضي والذي بلغت فيه 12.8 مليار ريال، بينما تراجعت أحجام التداولات إلى 539 مليون سهم (-58.45%)، وهي الأقل منذ الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس الماضي والذي بلغت فيه 489.3 مليون سهم.

وكان المؤشر العام قد أنهى أسبوعه المنتهي في 5 سبتمبر الجاري مرتفعا وذلك بعد تراجعه لخمسة أسابيع متتالية، وذلك بدعم من قطاع الاتصالات ومساعدة عدد آخر من القطاعات على الرغم من تراجع قطاع البنوك الأكثر تاثيراً في حركة المؤشر العام.

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