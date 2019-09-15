شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "دي إكس إنترتينمنتس" تقوم بمراجعة التعديلات المُقترحة على عقد الشركة الثلاثاء المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة "دي إكس بي إنترتينمينتس" عقد اجتماع مجلس إدارتها، يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري، وذلك لمراجعة التعديلات المُقترحة على عقد الشركة المزودة لخدمة تكنولوجيا المعلومات.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الأحد، بأن عملية المراجعة ستشمل عقود الرعايا للشركات التابعة لها.

وتجدر الإشارة إلى أن "دي إكس بي" حققت صافي خسائر بلغ 448 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغ 469 حققته في النصف المقابل من العام 2018.

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وتضمنت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات للنصف الأول من عام 2018 ربحاً لمرة واحدة فيما يتعلق بمساهمة الأرض في فندق ليجولاند دبي.

وانخفضت تكلفة التشغيل خلال النصف الأول من عام 2019 إلى 309 ملايين درهم مقارنة مع 361 مليون درهم إي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي تلك الفترة حققت الشركة إيرادات بلغت 252 مليون درهم و1.40 مليون زيارة، ومعدل إشغال في فندق لابيتا بلغ 63%.