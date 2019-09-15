شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن السيطرة على حريقين بمعملين تابعين لـ"أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة الداخلية السعودية السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقالت الداخلية في بيان رسمي إن الحريقين اندلعا في المعملين نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه "عند الساعة الرابعة من صباح السبت أمس، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار -درون-".

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وتابع "تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك".

وقالت السعودية في مايو الماضي إن طائرات مسيرة مفخخة ضربت محطتين لضخ النفط في المملكة فيما وصفته بأنه عمل إرهابي ”جبان“ بعد يومين من تعرض ناقلتي نفط سعوديتين للتخريب قبالة ساحل الإمارات.

وفي أغسطس الماضي أعلنت أرامكو السعودية سيطرة فرق الاستجابه لديها على حريق محدود وقع في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث بوقوع أي إصابات.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، حينها، إن الاعتداء الإرهابي على إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي: "خلف أضراراً محدودة ولن يؤثر على إنتاج المملكة وصادراتها من البترول".