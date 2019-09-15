شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 15 حتى 19 سبتمبر الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من: رعاية، غازكو، الكيميائية السعودية، تهامة للإعلان، المتقدمة، الأهلية، ومهارة، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة أسمنت أم القرى، فضلاً عن أحقية توزيع أرباح سابك.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة الوطنية للرعاية الطبية، اليوم الأحد، الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير الماضي وحتى 15 سبتمبر الجاري.

وتبدأ شركة أسمنت أم القرى، يوم الإثنين، صرف الأرباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 13.750 مليون ريال، بواقع 25 هللة للسهم، وبما نسبته 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ويستحق، يوم الإثنين، توزيعات أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 6.6 مليار ريال، بواقع 2.2 ريال للسهم، وبما نسبته 22% من القيمة الاسمية للسهم.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، يوم الإثنين، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية 29 نوفمبر المُقبل، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 28 نوفمبر 2022.

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وتنظر الجمعية العمومية للشركة الكيميائية السعودية، يوم الثلاثاء، الموافقة على مقترح زيادة رأس مال الشركة من 632.4 مليون ريال إلى 843.2 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 33.33%، وبذلك يرتفع عدد أسهم الشركة من 63.240 مليون سهم إلى 84.320 مليون سهم.

كذلك تنظر الجمعية العمومية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، يوم الثلاياء، مُقترح زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين، بواقع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم مملوكة من أجل ملاءمة رأس مال الشركة لأصولها ودعم خططها الاستثمارية المستقبلية.

وبذلك ترتفع قيمة رأس المال المدرج من 1.967 مليار ريال إلى 2.164 مليار ريال سعودي، ليرتفع عدد أسهم الشركة من 196.8 مليون سهم إلى 216.4 مليون سهم بزيادة بنسبة 10%.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، يوم الثلاثاء، الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة الأهلية للتأمين التعاوني، يوم الأربعاء المُقبل، الموافقة على مُقترح تخفيض رأس مال الشركة، بنسبة انخفاض قدرها 23.125%، علماً بأن عدد الأسهم سيتراجع من 16 مليون سهم إلى 12.3 مليون سهم، بتخفيض سهم واحد لكل 4.324 أسهم.