شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسبو دبي" ينجز الأعمال الإنشائية ويبدأ مرحلة التسليم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي، عن الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية الرئيسة في الموقع في شهر أكتوبر المقبل.

وبذلك ستنتهي دولة الإمارات من أعمال الإنشاء للمعرض قبل عام على انطلاق الحدث العالمي الذي تشارك فيه 192 دولة من كافة أنحاء العالم، ويمتد خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021.

وقال الخطيب تزامناً مع تبقي 400 يوم فقط على انطلاق إكسبو 2020 دبي، فإن عمليات تسليم الموقع قد بدأت بالفعل مع إنجاز عدد كبير من المشروعات الرئيسة والبالغ عددها 33 مشروعاً، بعد حصولها على شهادة إنجاز، بحسب صحيفة الاتحاد.

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ومن تلك المشاريع مباني الموضوعات الثلاثة الرئيسة للحدث (الاستدامة والتنقل والفرص)، والتي تمتد على مساحة كبيرة تبلغ نحو 168 ألف متر مربع، إلى جانب الانتهاء من 3 مبان من أصل 5 مبان رئيسة محيطة بساحة الوصل، حيث يجري العمل على الانتهاء من المبنيين الآخرين في أكتوبر المقبل.

وأوضح الخطيب أن المناطق الثلاث تضم 86 مبنى متعددة الاستخدامات تتوزع على ثلاث بتلات هي الفرص (33 مبنى) والاستدامة (21 مبنى) والتنقل (32 مبنى)، وتتصل البتلات الثلاث بساحة الوصل التي تغطيها قبة الوصل وتحيط بها خمسة مبان أخرى متعددة الاستخدامات.

وتشكل المناطق الثلاث مساحة البناء الأكبر في الموقع حيث ستضم أجنحة عشرات البلدان، فضلا عن منافذ لبيع الأطعمة والمشروبات وأخرى لتجارة التجزئة، ومساحات لتقديم العروض والترفيه، كما ستضم كل منطقة من المناطق الثلاث جناحا خاصا بموضوعها، وتتصل الأجنحة الثلاثة بساحة الوصل وتضم العديد من المساحات العامة والمسطحات المائية.