شكرا لقرائتكم خبر عن السيولة لدى الشركات العقارية بالإمارات تقفز 18.2% في النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصلت السيولة لدى تسع شركات عقارية مدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، حتى نهاية يونيو 2019، نحو 20.584 مليار درهم، متراجعة بنسبة 18.24%، مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2018.

وتفصيلاً، بلغت السيولة لدى تسع شركات عقارية مدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، حتى نهاية يونيو 2019، نحو 20.584 مليار درهم، وذلك وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم"

وشهدت السيولة المكونة من: (النقد لدى البنوك، والودائع البنكية قصيرة الأجل)، خلال تلك الفترة، انخفاضاً نسبته 18.24%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي وصلت فيه السيولة لدى تلك الشركات إلى نحو 25.17 مليار درهم.

Advertisements

واستحوذت شركة "إعمار العقارية" وحدها على 32% من إجمالي السيولة، بعد وصولها إلى 7.8 مليارات درهم، فيما جاءت شركة "داماك العقارية" ثاني أكبر الشركات العقارية في السوق من حيث حجم السيولة، بقيمة بلغت 5.58 مليارات درهم بنسبة 23%.

وكانت شركة "أرابتك" من أكثر الشركات انخفاضاً في مستوى السيولة، بعد تراجعها بنسبة 27.6% لتصل إلى 918.6 مليون درهم، فيما حققت شركة "رأس الخيمة العقارية" ارتفاعاً طفيفاً في السيولة قدره 0.9% لتصل إلى 404.2 ملايين درهم.

ويمتلك المواطنون 75% (نحو 31.64 مليار سهم) من إجمالي أسهم 11 شركة في قطاع العقار مدرجة أسهمها بأسواق المال في دولة الإمارات، والبالغ عددها 42.489 مليار سهم، فيما يمتلك غير المواطنين 25% (نحو 10.75 مليار سهم).