شكرا لقرائتكم خبر عن شركات سوق أبوظبي توزع 25 مليار درهم أرباحاً نقدية عن العام 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توزيع أكثر من 25 مليار درهم أرباحاً نقدية لـ 572.77 ألف مستثمر مستحقاً، نيابةً عن الشركات المدرجة في السوق عن أرباح عام 2018.

وبحسب بيان السوق اطلعت عليه "أخبار اليوم" ارتفعت تلك التوزيعات بنسبة 6.95%، مقارنة مع توزيعات 2017 التي بلغت نحو 23.4 مليار درهم.

وبلغ عدد المستثمرين الإماراتيين الذين حصلوا على التوزيعات 398.22 ألف مستثمر، مقابل 155.58 ألف مستثمر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي و18.96 ألف من مستثمرين الجنسيات الأخرى.

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في حين تم توزيع أرباح نقدية على 7442 مؤسسة.

وعقد سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الأول، تهدف إلى توزيع الأرباح النقدية على المستثمرين المسجلين لدى السوق إلكترونياً، وذلك من خلال المحفظة الرقمية للبنك.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن هذه المحفظة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة حيث سيمكّن هذا النظام المبتكر المستخدمين من إدارة مدفوعاتهم عبر منصة رقمية واحدة وبشكل مرن وعملي.

كذلك أعلن سوق دبي المالي، إطلاق خدمة "حسابي- myAccount"، التي تمنح المستثمرين في السوق أداة مرنة وفعالة لإجراء التحويلات النقدية من مبالغ التوزيعات.