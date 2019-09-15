شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز " تثبيت تصنيف "دبي الإسلامي" و"دبي التجاري" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني لكل من بنكي دبي الإسلامي ودبي التجاري المدرجين بسوق دبي المالي عند معدلات مرتفعة.

وصنفت الوكالة "دبي الإسلامي" التصنيف الائتماني للإصدار طويل الأجل للبنك عند A3، مدعوماً بتقييم الائتمان الأساسي للبنك ba2BCA، وارتفاع احتمال الدعم الحكومي 5 درجات.

وقال تقرير وكالة التصنيف الائتماني إن التصنيف يتضمن احتمالاً كبيراً للحصول على دعم حكومي، بحسب صحيفة البيان.

كما ثبتت "موديز" التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل لبنك دبي التجاري عند Baa1، تعويلاً على تقييم الائتمان الأساسي للبنك ba1BCA وارتفاع احتمال الدعم الحكومي 3 درجات.

وأضافت "موديز" أن تقييم الائتمان الأساسي ba1BCA للبنك يعكس الربحية القوية ورأس المال القوي والميزانية العمومية الممولة من الودائع. فيما تتوازن نقاط القوة هذه مع ضعف جودة الأصول لدى البنك.

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وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين قد ثبتت في يونيو الماضي الجدارة الائتمانية على المدى الطويل لبنك دبي الإسلامي، عند الدرجتين "A3" و"P-2" على الترتيب، وكلاهما من تصنيفات الدرجة المتوسطة العليا.

وحقق بنك دبي الإسلامي صافي ربح بلغ 1.4 مليار درهم بالربع الثاني من 2019 مقابل صافي ربح بلغ 1.2 مليار درهم حلال الربع الثاني من العام 2018.

وحقق بنك دبي التجاري صافي ربح بلغ 361.1 مليار درهم بالربع الثاني 2019 مقابل صافي ربح بلغ 281 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وأصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية في يونيو الماضي سبعة تقارير منفصلة حول تصنيفات الجدارة الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل (IDR) لـ 7 بنوك إماراتية.

وحسب التقارير التي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منها، ثبتت الوكالة تصنيف الجدارة الائتمانية طويلة الأجل لكل من بنك الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي الإسلامي، ومصرف الهلال عند المستوى (+A) وبنك دبي التجاري، نور بنك عند (-A)، ورأس الخيمة الوطني عند +BBB، وبنك المشرق عند A.

وقامت الوكالة بتثبيت الجدارة الائتمانية قصيرة الأجل لكل من الإمارات الإسلامي، المشرق، أبو ظبي الإسلامي، والهلال عند F1، ولكل من نور بنك، دبي التجاري، ورأس الخيمة الوطني، عند F2.