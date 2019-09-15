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شكرا لقرائتكم خبر عن براند فاينانس: 9.9 مليار قيمة العلامة التجارية لشركة "إعمار" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم احتلت شركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي المرتبة الرابعة عشر على مستوى العالم في القائمة التي نشرتها مؤسسة "براند فاينانس" البحثية لأقوى الشركات العقارية على مستوى العالم للعام 2019.
وقدرت قيمة العلامة التجارية لإعمار العقارية بنحو 9.9 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، وهي أقوى شركة عقارية خارج الصين التي احتلت المراكز ال 13 الأولى، و20 مركزاً في قائمة الشركات ال 25 العالمية التي شملها التصنيف.
وقال التقرير إن إعمار العقارية واصلت تعزيز علامتها التجارية بفضل مشروعاتها المتنامية على مستوى المنطقة، وسمعتها كمطور لمشروعات كبرى مثل دبي مول وبرج خليفة وغيرها، بحسب صحيفة الخليج.
وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 1.37 مليار درهم بالربع الثاني من العام الحالي مقابل أرباح بلغت 1.48 مليار درهم في الربع المقابل من 2018.
وقالت الشركة، إن أرباحها نصف السنوية انخفضت 4%، إلى 3.1 مليار درهم كما تراجعت الإيرادات نصف السنوية 4%، إلى 11.57 مليار درهم.
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