شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. إطلاق الموقع الرسمى لمؤتمر "أفريقيا 2019" برعاية السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 15-9-2019 العديد من الأحداث من أبرزها إطلاق موقع مؤتمر أفريقيا بالعاصمة الإدارية وتوقيع اتفاقيات مع أمريكا لدعم التعليم بجانب خروج توصيات مؤتمر مجلس محافظى البنوك المركزية . مصر وأمريكا توقعان منحتين بالتعليم الأساسى والزراعة بقيمة 280 مليون جنيه إطلاق الموقع الرسمى لمؤتمر "أفريقيا 2019" تحت رعاية الرئيس السيسى الدكتورة رانيا المشاط تعقد لقاءات ثنائية خلال مشاركتها فى اجتماعات "السياحة العالمية" Advertisements البيان الختامى لاجتماع الدورة 43 لمجلس محافظى المصارف المركزية العربية الرقابة المالية تتوقع طرح 3 شركات بالسوق الرئيسى..وواحدة ببورصة النيل البترول تغلق مزايدة البحر الأحمر وتستعد لتقييم عروض الشركات انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية ودخولها حيز التنفيذ 2021 البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

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