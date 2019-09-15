شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك بمنتدى الابتكار التقنى فى التعليم بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مصر، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، في منتدى الابتكار التقنى فى التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر فى مسقط، سلطنة عمان.

ويمثل المنتدى فرصة مثالية لممارسة الأعمال التجارية المباشرة، عن طريق حجز الاجتماعات مسبقا، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التى تخص التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار.

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ويجمع المنتدى الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والجامعات وأصحاب المصلحة من المجتمع المدنى من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتواصل مع الشركات الرائدة فى تلك المجالات ومع مقدمى الحلول.

ويهدف المنتدى إلى تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المنطقة، ويعد بمثابة منصة مثالية للصناعة للتواصل مع شركاء جدد والعملاء الحاليين.