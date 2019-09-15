الاقتصاد

مؤشر الكويت يعمق من خسائره - تحليل صباحي - 15-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.16% بما يعادل -9.86 نقطة ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

 

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 6297.15 ، ليستهدف مستوى الدعم 6000.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6100.00 ومستوى المقاومة 6300.00 .

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