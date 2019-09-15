شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل انخفاضه – تحليل صباحي – 15-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى 7919.18 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 6990.39 إلى 9403.05) ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.30% بما يعادل -23.50 نقطة ، مع تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما يشكل المزيد من الضغط السلبي على تداولاته القادمة .
لها وطيلة استقراره أدنى مستوى 7919.16 نتوقع له المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند مستوى 7515.78 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7600.00 ومستوى المقاومة 8000.00 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 101
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 69
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عدد أسهم الشركات الثابتة 20
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عدد أسهم الشركات المتداولة 190
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