شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 15-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث انهى تداولات الخميس عند مستوى 5096 نقطة، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 5117 نقطة، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 10 يوم، وهو ما نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاسفل لمستوى الدعم 4960 نقطة مرة أخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5170 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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