وزير الطاقة: الهجمات الإرهابية أوقفت نصف الإنتاج موقتا وتعويض العملاء من المخزونات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن العمل الإرهابي الذي تعرضت له معامل شركة أرامكو السعودية في خريص وبقيق فجر السبت الماضي، تسبب في توقف 50% من عمليات الإنتاج في المعامل بشكل موقت.

وأضاف أنه حسب التقديرات الأولية أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل، أو حوالي 50% من إنتاج الشركة. وأكد وزير الطاقة أنه سيجري تعويض جزء من الانخفاض للعملاء من خلال المخزونات.

إمداد السوق

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن هذه الانفجارات أدت أيضا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو 2 مليار قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، مما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى حوالي 50%. كما أكد على أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات.

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تقييم الآثار

وذكر أن الشركة تعمل حاليا على استرجاع الكميات المفقودة، وستقدم خلال الـ48 ساعة المقبلة معلومات محدثة، مبينا أنه لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع حتى الآن، والشركة لا تزال في طور تقييم الآثار المترتبة على ذلك.

وأشار وزير الطاقة إلى أن الهجوم الإرهابي والتخريبي هو امتداد للهجمات الأخيرة التي استهدفت المرافق البترولية والمدنية ومحطات الضخ وناقلات النفط في الخليج العربي.

تهديد للعالم

وشدد على أن هذه الهجمات لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب وإنما تستهدف إمدادات البترول العالمية وتهديد أمنها، وبالتالي فهي تمثل تهديدا للاقتصاد العالمي، وتبرز مرة أخرى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره بالمحافظة على إمدادات الطاقة ضد كل الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية الجبانة وتدعمها وتمولها.

هجمات معامل بقيق وخريص

السبت 14 سبتمبر 2019

الساعة 3:31 و 3:42 صباحا

هجمات إرهابية أدت لانفجارات عدة سببت حرائق تمت السيطرة عليها

توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل (تخفيض 50% من إنتاج الشركة)

توقف إنتاج 2 مليار قدم مكعب من الغاز (تخفيض إمدادات الغاز 50%)

لا تأثير على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود

لا تأثير على إمدادات السوق المحلية من المحروقات

تعويض جزء من الانخفاض للعملاء من خلال المخزونات

النتائج النهائية: ستقدم خلال 48 ساعة مقبلة