أرامكو توفر فرصا استثمارية للمنشآت الصغيرة بـ150 مليارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الجبيل

أتاحت أرامكو السعودية فرصا استثمارية بقيمة 40 مليار دولار (150 مليار ريال) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب نائب الرئيس للمشتريات في أرامكو السعودية محمد الشمري، لافتا إلى أن برنامج «اكتفاء» قدم منذ إطلاقه في 2015 أكثر من 140 فرصة استثمارية بقيمة 16 مليار دولار في مجالات عدة، منها وقود النفط والثروة الصناعية والمواد الكيماوية وجميع القطاعات، مؤكدا أن البرنامج استطاع استقطاب أكثر من 400 مستثمر لسد الفجوة في القطاعات المهمة في الشركة، وساهم في رفع معدل المحتوى المحلي ضمن أنشطة ومشتريات الشركة الذي يقدر بنحو 53% فيما تعمل الشركة على رفع النسبة إلى 70% في 2021.

وقال خلال منتدى الجبيل الاقتصادي أمس: إن برنامج «واعد» ساهم في تمويل أكثر من 100 شركة في جميع القطاعات منذ إنشائه قبل 8 سنوات، مبينا أن أرامكو حريصة على تنمية البيئة الاستثمارية، حيث يوجد كثير من الفرص في مدينة الملك سلمان للطاقة.

حزمة تعديلات

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وأوضح وكيل وزارة التجارة والاستثمار للأعمال التجارية والاستثمار عبدالسلام المانع أن الوزارة في الوقت الحاضر تقوم على مراجعة الأنظمة كافة التي تتواكب مع الحركة التجارية التي تشهدها المملكة، ولديها حزمة من التعديلات والأنظمة الجديدة مثل الشركات المهنية التي تتيح للمهني أن يقيم شراكة مع آخر غير مهني، وكذلك نظام (امتياز) الذي ينظم الشركات التي لها علامات تجارية، وترغب في التوسع، كما أن الهيئة تسعى لتنظيم المهن الاستشارية.

بيبان في حائل

وأشار نائب محافظ «منشآت» للتمويل محمد المالكي، أن الهيئة تعمل على دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من المبادرات التي تنفذها الهيئة، أو بالشراكة مع جهات داعمة أخرى.

وقال: إن الهيئة افتتحت أخيرا مركزا في الشرقية لاستقبال أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات لهم، على غرار المركز في كل من جدة بعد الرياض، كما تعتزم تنظيم ملتقى «بيبان» في حائل في أكتوبر القادم.