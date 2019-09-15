العمودي من إدارة الصندوق العقاري إلى رئاسة جبل عمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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عينت شركة جبل عمر للتطوير المشرف العام السابق على صندوق التنمية العقاري خالد العمودي رئيسا تنفيذيا للشركة.
وأوضحت «جبل عمر» في بيان على موقع تداول أمس أن مجلس إدارتها قرر بتاريخ 12 سبتمبر 2019 تعيين العمودي رئيسا تنفيذيا وأنه سيباشر عمله في 1 نوفمبر 2019.
وأفاد البيان بأن العمودي حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية والتسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويتمتع بخبرة تتجاوز الثلاثين عاما في مجالات الإدارة والتطوير والتمويل والتسويق العقاري.
وأشار إلى أنه تقلد مناصب تنفيذية عدة كان آخرها منصب المشرف على صندوق التنمية العقاري، والمشرف على برنامج سكني.
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