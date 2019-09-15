القصيم تتصدر مناطق المملكة في قرارات التوطين بـ 97.7%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت منطقة القصيم المركز الأول في التوطين بين باقي مناطق المملكة بنسبة امتثال 97.69% لقرارات التوطين على مستوى مناطق المملكة خلال أغسطس 2019، بحسب إحصائية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل: إن الجهود التي بذلتها إمارة المنطقة بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر برنامج التوطين، ومنذ ثلاث سنوات أسهمت بعديد من النجاحات التي انعكست على خدمة شباب وفتيات المنطقة وتوفير عديد من الفرص الوظيفية لهم.

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من جانبه أكد وكيل إمارة منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين الدكتور عبدالرحمن الوزان أن حصول المنطقة على المركز الأول لامتثالها بقرارات التوطين على مستوى المملكة يعكس ما يقدمه أمير منطقة القصيم ونائبه من جهود تكللت بالنجاح.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق أن ما قدمته المنطقة عبر مبادرات أمير منطقة القصيم بتوطين 7 مولات، إضافة إلى ما صدر من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين نشاط تأجير السيارات و12 نشاطا أخرى، أسهم بتحقيق المنطقة لعدد من المنجزات التي اشتملت على تحقيقها أقل نسبة بطالة للإناث وانخفاض نسبة البطالة من 7.9% إلى 5.1% في تقرير الربع الثاني للهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى تصدرها مناطق المملكة في امتثالها بقرارات التوطين، مقدما شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه على دعمهما الدائم ومتابعتهما لتقديم كل إنجاز خدمة لأبناء المنطقة.

أبرز إنجازات التوطين بالقصيم: