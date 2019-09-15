5 دقائق لإصدار الوكالة الالكترونية و15 دقيقة عبر كتابات العدل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستغرق إصدار الوكالة الالكترونية 5 دقائق، في حين يستغرق إصدارها عبر كتابات العدل 15 دقيقة، وفقا لمؤشرات مركز العمليات العدلي الذي أطلقه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني الأربعاء الماضي.

وتظهر تنبيهات للمركز الذي يبدأ معالجة المشكلة التي جعلت عملية إصدار الوكالة تستغرق وقتا أطول من المعدل الطبيعي الذي تم قياسه، وفقا لرحلة المستفيد داخل كتابات العدل، وكذلك تسلسل الخطوات ومدتها في حال كانت الوكالة الكترونية.

ويباشر المركز الحالات التي تحتاج معالجة، وذلك بالتواصل المباشر مع غرفة عمليات التوثيق للوقوف على سبب التأخير والمشكلة وحلها بالتواصل مع رئيس كتابة العدل والمسؤولين في قطاع التوثيق.

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ويأتي ذلك التطور عبر مركز العمليات العدلي، ليواكب التحول الرقمي في قطاعات الوزارة المختلفة، ومنها التوثيق، حيث أتاحت الخدمات الرقمية للمستفيد إصدار الوكالة الالكترونية دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، إضافة إلى الاستغناء عن الورق في أعمال التوثيق كافة.

ومع إطلاق وزير العدل المرحلة الرقمية الجديدة في أعمال التوثيق، أصبح المستفيدون أمام خيارات عدة بين إصدار وكالاتهم منخفضة المخاطر عبر بوابة ناجز للخدمات الرقمية من خلال زيارة بوابة وزارة العدل، ومن ثم الانتقال إلى بوابة ناجز لإصدار الوكالة الالكترونية، أو تسجيل الوكالة عبر بوابة الوزارة الالكترونية واعتمادها بعد زيارة كتابة العدل، أو الاستعانة بخدمات كتابات العدل المتنقلة، وهي خدمة مخصصة لفئات معينة، وكذلك يمكن الاستفادة من خدمات الموثقين من خلال زيارة البوابة الالكترونية للموثقين.

وتضمنت الخدمات الرقمية الجديدة في قطاع التوثيق التي أطلقت بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، إمكانية التحقق من الوكالات الكترونيا، وكذلك الطلب الالكتروني للإفراغ العقاري الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات ويوفر الوقت على المستفيدين، إلى جانب إمكانية تحديث الصكوك الورقية إلى الكترونية بخطوات يسيرة عبر البوابة، وغيرها من الخدمات.

4 خيارات لإصدار الوكالات