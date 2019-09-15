غرفتا مكة وكراتشي تتفقان على تطوير العلاقات وتبادل المنافع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اتفقت غرفتا مكة المكرمة وكراتشي للتجارة والصناعة على تطوير وتنمية العلاقات وتبادل المنافع بما يفيد قطاع الأعمال لدى الجانبين، وذلك خلال لقاء حضره رئيس مجلس إدارة غرفة مكة هشام كعكي، ورئيس مجلس إدارة كراتشي جنيد إسماعيل، بحضور الأمين العام إبراهيم برديسي.

وأكد كعكي أن زيارة رئيس مجلس إدارة كراتشي تهدف إلى تقوية التعاون والاستفادة من مميزات كل طرف وتبادل الخبرات، وتنظيم الزيارات المتبادلة وتنظيم الفعاليات والملتقيات ومعارض الصناعات المتنوعة، دعما وتطويرا للقطاع الخاص في البلدين، وبداية لعلاقة مميزة لأعمال عدة ستشهدها الفترة المقبلة بما يفيد رجال الأعمال وسيداتها في الجانبين، مبينا أن تنظيم المعارض والزيارات المتبادلة من شأنه توثيق الروابط وتنمية التعاون بين الغرفتين.

وأشار إلى إمكانية تنشيط اللقاءات بين رجال الأعمال من خلال الفعاليات والمعارض والاستثمارات المشتركة، مثمنا الزيارة التي تحمل مضامين الرغبة في تمتين العلاقات بين الجانبين.

وشدد كعكي على اهتمام غرفة مكة بالعلاقات الدولية، وأنشأت لذلك مركزا متخصصا باسم مركز العلاقات الدولية، بإدارة كفاءات وطنية متميزة، خاصة بعد أن بنت غرفة مكة المكرمة علاقات متميزة مع عدد من الغرف العالمية، مشيرا إلى عدد من الزيارات في هذا الصدد، بينها زيارة إلى غرفة لندن، وتنظم الأسبوع المقبل زيارة إلى غرفة الوسط في تونس، ستتبعها زيارات إلى غرف أخرى.

من جهته أكد رئيس غرفة كراتشي أن لدى الجانبين الرغبة في دفع العلاقات إلى الأمام، في ظل وجود الكثير من الموضوعات التي ستفيد عند تبادل المصالح، مبينا أن بلاده تتميز بصناعة الغزل والنسيج والصناعات العسكرية، كما أن بلاده أصبحت ذا شأن مهم في صناعات التقنية المختلفة، والهندسة المدنية، وعدد من القطاعات التي يمكن أن تفيد الطرفين.

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وقال إسماعيل إن اللقاء يشكل بداية علاقة وتفاهم بين الطرفين بما يفيد الجميع ويمثل نموذجا للعلاقات بين المدن الإسلامية الكبرى لبلورة تعاون اقتصادي متين قوامه وتعاون رجال الأعمال عبر أنشطة الغرف التجارية الصناعية.

صادرات السعودية غير النفطية لباكستان (خلال 5 أعوام ماضية)

الإجمالي 17مليار ريال منها:

191 مليونا صادرات مواد غذائية

965 مليون ريال صادرات مواد بناء

المملكة من أكبر 10 مصدرين إلى باكستان

أبرز وادات المملكة من باكستان: المنسوجات والأقمشة والقطن المصنع، والأرز واللحوم والفواكه والخضار والتوابل ومنتجات الجلود وبعض المنتجات الالكترونية والكيماوية.