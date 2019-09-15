شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالرقابة المالية يجيب عن أبرز 7 تساؤلات عن وثيقة التأمين على الطلاق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إعداد وثيقة للتأمين على الطلاق، ودارت تساؤلات عن كيفية سداد قسط الوثيقة، ومبلغ التعويض وكذلك سبب إصدار الوثيقة، وقانونية إصدارها، ويجيب عن هذه التساؤلات المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.





1- ما هى وثيقة التأمين على الطلاق؟

- فى البداية، تعد هيئة الرقابة المالية، مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، ويضم 21 نوعا من التأمين الإجبارى منها التأمين ضد مخاطر الطلاق، وتقوم فلسفة إصدار التأمينات الإجبارية على توفير التغطية التأمينية للفئات الأكثر احتياجا، وأشهرها التأمين الإجبارى على السيارات، إذ يدفع صاحب السيارة قسط خلال ترخيص أوراق السيارة، ويستفاد منه إما المصاب من حوادث السيارات أو ذويه عند وفاته أى أن المستفيد ليس صاحب الوثيقة، وإنما المتضرر.

2- كيف سيتم التعاقد على وثيقة التأمين على الطلاق؟

- مازالت هيئة الرقابة المالية تعد دراسة عن وثيقة التأمين على الطلاق، ولكن المقترح أن يتم سداد مبلغ الوثيقة، وسيكون رقم مقطوع، خلال إصدار قسيمة الزواج، إذ سيسدد الزوج قيمة الوثيقة ضمن رسوم قسيمة الزواج، وهذا ليس جديد إذ يسدد الزوج حاليا رسوم تصل إلى 50 جنيه طبقا لقانون 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة، وتذهب حصيلة تلك الرسوم لبنك ناصر الاجتماعى لصرفها للزوجة بعد طلاقها، حال عدم حصولها على نفقة.

3- هل وثيقة التأمين على الطلاق إجبارى خلال الزواج؟ - نعم الوثيقة ستكون إجبارية بعد الموافقة على مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد.

وانتهت إدارة هيئة الرقابة المالية من إعداد مشروع قانون التأمين، وسيتم عرضه على مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأسبوع الجارى، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة ثم عرضه على البرلمان.

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4- كم يبلغ قيمة قسط وثيقة التأمين على الطلاق، ومبلغ التعويض؟

- مازالت هيئة الرقابة المالية، تعد دراسة اكتوارية لتحديد رسوم الاشتراك بالوثيقة، ومبلغ التعويض، ولذا خاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي وجهات أخرى للحصول على بيانات عن متوسط عدد حالات الزواج والطلاق سنويا، ومن ثم تحديد قيمة القسط ومبلغ التعويض.

5- متى سيتم صرف التعويض للمطلقة؟

- سيتم صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق.

6- ما هى الجهة التى ستصرف مبلغ التعويض؟

- سيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.

7- ما هى فائدة التأمين على الطلاق؟

- مثلما ذكرت سابقا، فأن التأمين الإجبارى هدفه توفير التغطية التأمينية للفئات الأكثر احتياجات، وفى هذه الحالة فأن المطلقة تعانى بعد تطليقها من عدم وجود عائد يعولها، وبالتالى فأن مبلغ التعويض يساعدها على المعيشة حتى تحصل حكم النفقة، خاصة إذا تعذر صدور حكم النفقة.