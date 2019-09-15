شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: صادرات النفط السعودية ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع بفضل المخزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع بقطاع النفط لرويترز، اليوم الأحد، إن صادرات السعودية من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع استعانة المملكة بالمخزونات المودعة فى منشآت التخزين الكبيرة لديها.

وتسبب الهجوم على منشأتى نفط سعوديتين أمس السبت فى توقف أكثر من نصف إنتاج المملكة، أو ما يزيد على خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية.

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وذكر المصدر المطلع على التطورات، أنه لم يتضح بعد إلى متى سيستمر تعطل إنتاج النفط لأن الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية جراء الهجوم "كانت كبيرة" ولا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها.