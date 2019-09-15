تفاصيل استفادة أكثر من 130 ألف أسرة من خيارات سكني

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

كشف معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عن تفاصيل استفادة أكثر من 130 ألف أسرة سعودية من خيارات برنامج “سكني” خلال الثمانية الأشهر الأولى من عام 2019، مؤكداً استمرار البرنامج في ضخ المزيد من الخيارات لتلبية احتياج الأسر المسجلة في قوائم وزارة الإسكان.

وبارك الحقيل عبر حسابه الرسمي في “تويتر” للأسر التي استفادت من برنامج “سكني”، مرفقاً تفاصيل الخيارات السكنية التي استفاد منها المواطنون حيث شملت 51,990 قرض عقاري مدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة بلغت، فيما بلغ مجموع القروض العقارية المدعومة للبناء الذاتي 27,722 قرض، وبلغ عدد المستفيدين من القروض العقارية المدعومة للوحدات السكنية تحت الإنشاء 20,818 عقد، ووصل عدد المواطنين الذين تسلموا أراضٍ مجانية منذ بداية العام حتى شهر أغسطس الماضي 30,321 مواطن.

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وكانت وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، أعلنوا مطلع العام الجاري عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج “سكني” للعام 2019، والتي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها “سكني” عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك انطلاقاً من استهداف تسريع وتيرة التملّك ورفع نسبته إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030″، وتقليص قوائم المسجلين في الوزارة والصندوق وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.