الاقتصاد

تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط كافة القطاعات باستثناء العقارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% خاسرة 66.75 نقطة، لتغلق عند مستوى 10394.9 نقطة.

 

 

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وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 75.5 مليون سهم بقيمة 161.8 مليون ريال قطرى عبر 2984 صفقة، وارتفعت 13 سهما، وانخفض 28 سهما ، واستقرت 5 أسهم.

 

 

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.89%، أعقبه قطاعى البنوك والخدمات المالية و البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.19%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.83%.

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