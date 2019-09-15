شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط القطاعات القيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% خاسرا 18.55 نقطة ليغلق عند مستوى 2869.84 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الاتصالات والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 116.1 مليون سهم محققة ما قيمته 146.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1477 صفقة لـ36 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 23 سهما، واستقرت 5 أسهم.

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وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.11%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.02%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 2.88%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4.73%، ثم سهم شركة مصرف السلام السودان بنسبة 2.65%.