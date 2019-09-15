شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط القطاعات القيادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% خاسرا 18.55 نقطة ليغلق عند مستوى 2869.84 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الاتصالات والعقارات.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 116.1 مليون سهم محققة ما قيمته 146.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1477 صفقة لـ36 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 23 سهما، واستقرت 5 أسهم.
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.11%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.02%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 2.88%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4.73%، ثم سهم شركة مصرف السلام السودان بنسبة 2.65%.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط القطاعات القيادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.