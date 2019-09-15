شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا مستعدة لتوسيع استخدام عملتها وعملة الصين فى زيادة العلاقات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس بنك سبيربانك فى روسياSberbank، ، أحد أهم البنوك الروسية ، إن الجانب الروسي مستعد لتوسيع استخدام العملتين الوطنيتين في تسوية التعاملات وكذلك لدفع التعاون في التجارة والاستثمار مع الشركاء الصينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية بالعربية ، شينخوا ، عن اناتولي بوبوف، نائب رئيس مجلس إدارة البنك أعلاه، أن توسيع استخدام العملتين الوطنيتين في تسوية التعاملات الثنائية هو خطوة جوهرية للمزيد من تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا والصين.

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وأضاف أنه في ظل الوضع الدولي الراهن، يمكن لتسوية التعاملات التجارية وغيرها، بعملتي الروبل الروسي والرنمنبي الصيني، أن تضمن الاستقرار في هذه التعاملات عبر الحدود، في إطار التعاون التجاري والاقتصادي، حسب قوله.

في الوقت نفسه، فإن التقدم في هذا المجال، سيساعد أيضا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الطويلة الأمد للتعاون الاقتصادي الروسي-الصيني، وتناغم الاستراتيجيات التنموية الوطنية، وزيادة الاستثمار المشترك لتشييد البنى التحتية الرئيسية.

وأكد على أن هذا التعاون "سيحقق الفائدة لكلا اقتصادي البلدين"، مضيفا "وسيكون بإمكانهما تلقي زخما حيويا دافعا جديدا للتنمية".