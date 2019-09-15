مؤشر الأسهم السعودية يغلق عند مستوى 7749.46 نقطة

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 82.34 نقطة ليقفل عند مستوى 7749.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات بي سي آي، و أنابيب، ودور، ومجموعة الحكير، وباتك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بترو رابغ، وبتروكيم، والإتحاد التجاري، واللجين، وإتحاد إتصالات، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.93% و 4.22%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والراجحي، أميانتيت هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، ودار الأركان، وأميانتيت هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 33.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3667.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 201 صفقة.