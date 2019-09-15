شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند: لا تأثير على الواردات بعد هجمات السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة التايلاندي اليوم الأحد إن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لن يؤثر على واردات تايلاند النفطية.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم الذي نُفذ بطائرات مسيرة على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو الحكومية ليتوقف أكثر من نصف إنتاجها.

وأرامكو مرتبطة بعقود مع شركة بي.تي.تي التابعة للدولة في تايلاند، وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو قد صرح بأنه تمت السيطرة على الوضع.

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وقال وزير الطاقة سونتيرات سونتيجيراوونج "لا تأثير على الصادرات بعد لأن المنشأتين اللتين تعرضتا للهجوم تقعان في الصحراء وهذا لا يؤثر على المستودعات التي تمد مجموعة بي.تي.تي بالخام. لا تأثير على واردات تايلاند بعد".

وتابع "بصفة عامة لدى تايلاند مخزونات كافية من الخام..والمنتجات البترولية، ولن يكون هناك أي نقص على المدى القصير إذا تأثرت صادرات السعودية".

وتواصلت الوزارة مع أرامكو بعد الهجوم، لكنها أبلغت رويترز أنها لم تتلق بعد ردا رسميا من الشركة.

وتشحن السعودية أكثر من سبعة ملايين برميل من النفط يوميا إلى وجهات عالمية.