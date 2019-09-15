شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط تعقد لقاءات ثنائية خلال مشاركتها فى اجتماعات "السياحة العالمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عددا من اللقاءات الرسمية مع نظرائها من دول المالديف والبرتغال وإسبانيا وروسيا والفلبين والمغرب والسعودية والاكوادور وأثيوبيا والصين وكينيا وباراجواي، وفنزويلا والوفد العراقي.

وذلك على هامش مشاركتها فى اجتماعات الدورة الـ (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO، والتى استضافتها مدينة سانت بطرسبرج الروسية فى الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجارى.

وخلال هذه اللقاءات تم التباحث حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في قطاع السياحة، كما ناقش الوزراء الاتجاهات الحديثة في السياحة عالميا، وأهمية قطاع السياحة في دعم اقتصاديات الدول، وتأثير المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي على هذا القطاع الحيوي.

وناقش الوزراء أطر دعم وتعزيز آليات التعاون والعمل بين الدول داخل منظمة السياحة العالمية بما يخدم صناعة السياحة، كما استعرض الوزراء التجارب المختلفة في كل دولة للنهوض بقطاع السياحة بها.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات التي تم تناولها خلال فعاليات أعمال الدورة الـ (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية وعلى رأسها "الابتكار والتنمية المستدامة فى السياحة" والذكاء الاصطناعي.

وخلال هذه اللقاءات أشاد الوزراء بالتطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع السياحة في مصر والإنجازات الملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، معربين عن تطلعهم لزيارة مصر للتعرف علي تجربة صياغة أطر للسياسات الخاصة بالسياحة مثلما فعلت مصر من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

كما هنأ وزراء السياحة الدكتورة رانيا المشاط علي فوز مصر بجائزة أفضل فيلم ترويجي؛ حيث اختارت منظمة السياحة العالمية الفيلم الترويجي لحملة People to People ليحصد الجائزة الأولى كأفضل فيلم ترويجي في منطقة الشرق الأوسط، وهو الفيلم الذي قامت وزارة السياحة المصرية بإطلاقه الشهر الماضى.

ومن ناحيتها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي، لتنفيذ رؤية الوزارة في تحقيق تنمية سياحية مستدامة ورفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة في مصر، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

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وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن تعزيز أوجه التعاون فى مجال السياحة بين مصر والدول الأخرى وإعادة صياغة وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية هو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة للسيد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المغربي علي فوز دولة المغرب باستضافة الدورة ال(24) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO.

ومن جانبها أبدت السيدة صوفيا مونتيل دي افارا Sofia Montiel de Afara وزيرة سياحة باراجواي رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال إدارة المتاحف وتدريب العاملين في قطاع السياحة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي ترتكز أحد محاوره علي الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين في القطاع.