شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تشارك في جلسة نقاشية حول "الابتكار والتنمية المستدامة في السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في جلسة نقاشية تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة في السياحة"، وذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماعات الدورة الـ (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO التي عُقدت خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية.

وأدارت الجلسة ناتاليا بايونا الخبير في مجال الابتكار والتحول الرقمي بمنظمة السياحة العالمية، وضمت الجلسة ممثلي أفضل شركات ناشئة شاركت فى المسابقة الأولى لمنظمة السياحة العالمية للشركات الناشئة العاملة فى مجال السياحة ومنهم أحمد يحيى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Eco Nubia والذي فاز بالمركز الأول في المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة التي نظمتها وزارة السياحة خلال المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة الذي أقيم في القاهرة خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

وعرض ممثلو الشركات الناشئة حلولًا جديدة ومبتكرة تتناول التغييرات التي تؤثر على قطاع السياحة اليوم.

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وخلال الجلسة استعرض أحمد يحيي مشروع Eco Nubia، وتقدم خلال كلمته بالشكر والتقدير للدكتورة رانيا المشاط علي الدعم الذي تقدمه له وللشباب من خلال مساندة المشروعات الناشئة التي تعمل في مجال السياحة.

كما أعرب عن سعادته بقيام وزارة السياحة بتحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية وإضافة أنماط جديدة للفنادق ومنها الفنادق البيئية.

وخلال الجلسة تم الحديث عن أهمية الابتكار في مجال السياحة من أجل خلق فرص عمل، وتشجيع النمو السياحي، وتحقيق قطاع سياحة أكثر كفاءة وأكثر استدامة.