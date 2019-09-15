شكرا لقرائتكم خبر عن الصرف الصحى بالقاهرة تطلق مبادرة للتوعية بمخاطر سرقة أغطية البالوعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار ظاهرة سرقة الأغطية وتعرض الآمنيين لخطر الموت بالاختناق أو الغرق فى بالوعات الصرف الصحى كان لابد من إعادة التفكير ومحاولة التصدي لهذه الظاهرة بكل الوسائل وادخال نشاط توعوي جديد يأتي قبل وبعد أعمال السرقة وذلك بعمل زيارات ميدانية للشوارع التي تتكرر بها واقعة السرقة والاتصال المباشر بالمواطنين القاطنينن بهذه الشوارع لتحقيق أهداف معلنة.

وأكد المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، أهمية توعية المواطنين بمخاطر سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى، وضرورة التكاتف مع أجهزة الدولة للتصدى لتلك الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة المواطنين.

وأطلق، حسن، مبادرة لتوعية المواطنين بأهمية سرعة الابلاغ عن أغطيه البالوعات المسروقة، والتي تسبب الكتير من المشاكل التي تؤدي أحيانا لازهاق أرواح المواطنين وأبنائهم وذويهم، والإبلاغ عن السارق.

وأضاف، أن الخط الساخن 175 مخصص لاستقبال شكاوى المواطنين بمحافظة القاهرة عن خدمات الصرف الصحى، والتى تتضمن الإبلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة.

وأوضح، أن الحملة تعد الأولى من نوعها، وبدأت أمس فى نطاق بعض أحياء مدينة السلام، من خلال عقد فريق التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام لقاءات مع المواطنين والباعة والسيدات والإعلان عن أرقام الخط الساخن وإدارة الطوارئ بالديوان العام لسرعة الإبلاغ.

ولفت، حسن إلى الإجراءات التى يمكن للمواطن اتخاذها حال اكتشاف فقدان غطاء بلاعة، وهي: الاتصال بالخط الساخن رقم 175 من أي تليفون أرضى، محاولة تأمين البئر حتى وصول عمال الصيانة المختصة لتركيب غطاء بديل وعادة لا يستغرق الأمر وقتا أو 30 دقيقة على الأكثر وتنتشر الصيانات بالقاهرة بكل الأحياء، مد الشركة بفيديوهات لوقائع السرقة لمعاونة أجهزة الشرطة للقبض على الجناة.

كما وجه، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، رؤساء القطاعات بإعطاء تلك البلاغات أولوية قصوى والاستجابة الفورية حفاظا على أرواح المواطنين.

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