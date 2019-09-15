شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار القمح الأوكرانى والروسى والزيت والذرة بالأسبوع الثانى لسبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساد مؤشر الاستقرار على غالبية السلع بنهاية الأسبوع الثانى لشهر سبتمبر، وفقا لما أعلنت أسواق للمعلومات المالية والسلعية المتخصصة فى رصد حركة أسعار السلع وخاماتها بالبورصات السلعية والأسواق المحلي. وطبقاً لآخر إغلاق للبورصات السلعية تبين انخفاض أسعار القمح الأوكرانى والروسى بالإضافة إلى الردة المحلى وزيت الأولين وزيت الذرة الخام والفول الليتوانى والكندى والانجليزى والذرة بأنواعها والعلف. وظهر مؤشر الارتفاع أمام أرز الشعير العريض والرفيع وزيت الصويا المكرروالسكر المكرر بالإضافة إلى الصويا .. وجاءت الأسعار بالسوق المحلى المصرى كالتالى:- وظهر مؤشر الارتفاع أمام أرز الشعير العريض والرفيع وزيت الصويا المكرروالسكر المكرر بالإضافة إلى الصويا .. وجاءت الأسعار بالسوق المحلى المصرى كالتالى:- قمح 11.5 أوكرانى 3400 جنيه / طن صب أرضه. قمح 11.5 روسى 3550 جنيه / طن صب أرضه. دقيق -24 4200 جنيه / طن معبأ أرضه. دقيق -27 4400 جنيه / طن معبأ أرضه. ردة محلى 3000 جنيه / طن معبأ أرضه. أرز شعير عريض 4300 جنيه / طن معبأ أرضه. أرز شعير رفيع 3600 جنيه / طن معبأ أرضه. أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 7600 جنيه / طن معبأ أرضه. أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 6600 جنيه / طن معبأ أرضه. أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 5300 جنيه / طن معبأ أرضه. زيت صويا مكرر 12900 جنيه / طن صب أرضه. زيت أولين RBD 10100 جنيه / طن صب أرضه. زيت ذرة خام 11700 جنيه / طن صب أرضه. زيت عباد الشمس مكرر 15300 جنيه / طن صب أرضه. سكر مكرر 6900 جنيه / طن معبأ أرضه. نشا غذائى 6800 جنيه / طن معبأ أرضه. جلوكوز 6600 جنيه / طن صب أرضه. فول بلدي – رفيع – محصول جديد 19000 جنيه / طن معبأ أرضه. فول بلدي – عريض – محصول جديد 11000 جنيه / طن معبأ أرضه. فول ليتوانى 8150 جنيه / طن معبأ أرضه. فول أسترالي 9650 جنيه / طن معبأ أرضه. فول كندى 8400 جنيه / طن معبأ أرضه. فول إنجليزى 7650 جنيه / طن معبأ أرضه. ذرة برازيلى أرجنتينى 3130 جنيه / طن صب أرض. ذرة أوكرانى 3070 جنيه / طن صب أرضه. ذرة رومانى / بلغارى 3090 جنيه / طن صب أرضه. صويا 47 6650 جنيه / طن صب أرضه. صويا 46 6200 جنيه / طن معبأ أرضه. Advertisements صويا 44 6000 جنيه / طن معبأ أرضه. بذرة صويا أرجنتينى 6500 جنيه / طن صب أرضه. دى دى جى إس أمريكى 5250 جنيه / طن معبأ أرضه. جلوتين مستورد 11500 جنيه / طن معبأ أرضه. جلوتين محلى 11400 جنيه / طن معبأ أرضه. جلوتو فيد محلى 3300 جنيه / طن معبأ أرضه . كسب عباد – 36% 4650 جنيه / طن معبأ أرضه. داكوتا جولد دي دي جي اس 7200 جنيه / طن صب وصال. صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه / طن معبأ وصال. علف بادي تسمين سوبر 23% 6275 جنيه /طن معبأ أرضه. علف نامي تسمين سوبر 21% 6200 جنيه / طن معبأ أرضه. علف ناهي تسمين سوبر 19% 6100 جنيه / طن معبأ أرضه. علف بادي نامي 21% 5825 جنيه / طن معبأ أرضه . لحم أبيض دواجن 19 جنيه / كيلو . لحم أحمر دواجن 31 جنيه / كيلو. حديد 11760 جنيه / طن أرضه . خردة الحديد 5100 جنيه / طن أرضه. خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 48500 جنيه / طن أرضه. خام الألومنيوم – بثق 55500 جنيه / طن أرضه . خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 61000 جنيه / طن أرضه. خام النحاس الأحمر - كابلات 102300 جنيه / طن أرضه. خام النحاس الأحمر - بارات 111500 جنيه / طن أرضه. الأسمنت 800 جنيه / طن أرضه. يوريا 5100 جنيه / طن أرضه. النترات 5000 جنيه / طن أرضه. فوسفات ناعم 1440 جنيه / طن أرضه. فوسفات خشن 1960 جنيه / طن أرضه. الذهب - 21 699.38 جنيه / جرام . الذهب - 24 799.27 جنيه / جرام . الجنيه الذهب 5595 جنيها. الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 16.37/16.47 جنيه.

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