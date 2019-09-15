شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 15-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الأحد 15-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7510 ريال سعودى . دولار أمريكي (USD)

دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.7510 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي. يورو (EUR)

يورو (EUR) 1 يورو = 4.1847 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2390 يورو. جنيه استرليني (GBP)

جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.6909 ريال سعودي. Advertisements 1 ريال سعودي = 0.2132 جنيه استرليني. دولار كندي (CAD)

دولار كندي (CAD) 1 دولار كندي = 2.8217 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3544 دولار كندي. دولار أسترالي (AUD)

دولار أسترالي (AUD) 1 دولار أسترالي = 2.5796 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3877 دولار أسترالي. ين ياباني (JPY)

ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.0347 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 28.8154 ين ياباني.

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