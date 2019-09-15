شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 15-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (ARZAN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.94% بما يعادل 0.50 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الهابط بالمدى القصير .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 25.00 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 27.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 27.00 .