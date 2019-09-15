شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل صباحي – 15-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.37% بما يعادل 3.00 نقطة ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، والتي أعلن عنها عقب كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 219.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 204.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 217.00 ومستوى المقاومة 230.00 .