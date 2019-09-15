شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 15-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.32% بما يعادل 3.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 225.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 235.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 225.00 ومستوى المقاومة 235.00 .